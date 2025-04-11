Trump'ın Göçmen Planı Şoke Etti! Ülkeden Göndermek İçin 'Öldürmüş'

Göçmen karşıtlığı üzerine yürüttüğü politikada ısrarcı olan ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, bu kez ülkeyi şoke eden bir hamle yaptı. ABD yönetimi, ülkeden ayrılmaları için 6 binden fazla göçmeni kayıtlarda ölü gösterip sosyal güvenlik numaralarını iptal ettirdi.

Trump'ın Göçmen Planı Şoke Etti! Ülkeden Göndermek İçin 'Öldürmüş'

Görevine başladığı 20 Ocak 2025'ten beri imza attığı radikal değişiklikler ve tartışmalı ekonomik hamlelerle dünya gündeminde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, seçim kampanyasını üzerine kurdukları göçmen karşıtlığıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Washington Post gazetesinin, isimleri açıklanmayan dört kaynağa dayandırdığı haberine göre yönetim, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için ilginç bir plan hazırladı.

Trump yönetiminin, aralarında Joe Biden döneminde geçici olarak ülkeye kabul edilen ve yasal statülerini kaybedenlerin de olduğu 6 binden fazla göçmeni, ölen kişilere ait bilgilerin yer aldığı veri tabanına ekleyip sistemde ölü göstermek için girişimde bulunduğu belirtildi.

Trump'ın Göçmen Planı Şoke Etti! Ülkeden Göndermek İçin 'Öldürmüş' - Resim : 1

AMAÇ KENDİ İSTEKLERİYLE GİTMELERİ

Trump yönetiminin, bu kişileri sistemde ölü gösterip sosyal güvenlik numaralarını iptal ederek banka hesabı açmalarını, çalışabilmelerini ve devlet yardımı almalarını engellemeyi, bu sayede ülkeden kendi istekleriyle gitmelerini sağlamayı amaçladığı ileri sürüldü.

Kimliğini açıklamayan Beyaz Saray yetkilisi, bu kişilerin tamamının suç kayıtlarının bulunduğunu ya da terör faaliyetleriyle bağlantılı olduklarını ifade ederek, bazı isimlerin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) izleme listesinde yer aldığı iddiasına bulundu.

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Kaynak: AA

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