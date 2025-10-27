Trump’ın Füze Eleştirisine Kremlin’den Sert Yanıt

Rusya’nın nükleer enerjili “Burevestnik” füze testine ABD’den gelen eleştirilere Kremlin’den yanıt geldi. Sözcü Dmitriy Peskov, “Bu gelişme ilişkileri daha fazla germez, çünkü zaten en düşük seviyedeyiz” dedi.

Son Güncelleme:
Trump’ın Füze Eleştirisine Kremlin’den Sert Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin tepkisine neden olan nükleer enerjili, sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesi testlerine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, bu gelişmenin Rusya–ABD ilişkilerine daha fazla zarar vermeyeceğini belirterek, “Zaten en düşük seviyedeyiz” dedi.

“İLİŞKİLERİ GERMEYE GEREK YOK”

Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun süredir gergin olduğuna dikkat çekti. ABD’nin attığı adımların ilişkilerin normalleşmesini zorlaştırdığını vurgulayan Peskov, “Buna rağmen Rusya, kendi çıkarlarını korumak kaydıyla ilişkilerin iyileştirilmesine açık kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Burevestnik füzesiyle ilgili soruya da yanıt veren Kremlin Sözcüsü, “Bu tür gelişmelerin ilişkileri daha da gerginleştireceğini düşünmüyoruz. Zira ilişkiler zaten en düşük seviyede. Şu an yalnızca durgunluğu kırmak için küçük, temkinli adımlar atılabiliyor” dedi.

PUTİN TESTLERİN TAMAMLANDIĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli Burevestnik seyir füzesinin testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

TRUMP’TAN ELEŞTİRİ: “ÖNCE SAVAŞI BİTİRSİN”

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Rusya’nın füze denemelerini “uygunsuz” olarak nitelendirmişti. Trump, Putin’i hedef alarak “Ukrayna’daki savaşı bitirmeli. Bir hafta sürmesi gereken bir savaş dördüncü yılına girdi. Füze denemeleri yapmak yerine buna odaklanmalı” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret Ettiİngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret EttiGüncel

Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk AçıklamaKaradağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk AçıklamaGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ABD Helikopteri ve Savaş Uçağı Denize Düştü ABD Helikopteri ve Savaş Uçağı Denize Düştü
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Radiohead'in Solisti Thom Yorke’den İsrail’e Boykot: ‘Konser Vermeyeceğiz’ Pişman Oldu, İsrail’i Boykot Etti, ‘Konser Vermeyeceğiz’
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk Açıklama Vizesiz Geçiş Hakkı Askıya Alındı... Dışişleri'nden Açıklama Geldi
Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek