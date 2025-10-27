Trump’ın Füze Eleştirisine Kremlin’den Sert Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin tepkisine neden olan nükleer enerjili, sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesi testlerine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, bu gelişmenin Rusya–ABD ilişkilerine daha fazla zarar vermeyeceğini belirterek, “Zaten en düşük seviyedeyiz” dedi.

“İLİŞKİLERİ GERMEYE GEREK YOK”

Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun süredir gergin olduğuna dikkat çekti. ABD’nin attığı adımların ilişkilerin normalleşmesini zorlaştırdığını vurgulayan Peskov, “Buna rağmen Rusya, kendi çıkarlarını korumak kaydıyla ilişkilerin iyileştirilmesine açık kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Burevestnik füzesiyle ilgili soruya da yanıt veren Kremlin Sözcüsü, “Bu tür gelişmelerin ilişkileri daha da gerginleştireceğini düşünmüyoruz. Zira ilişkiler zaten en düşük seviyede. Şu an yalnızca durgunluğu kırmak için küçük, temkinli adımlar atılabiliyor” dedi.

PUTİN TESTLERİN TAMAMLANDIĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli Burevestnik seyir füzesinin testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

TRUMP’TAN ELEŞTİRİ: “ÖNCE SAVAŞI BİTİRSİN”

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Rusya’nın füze denemelerini “uygunsuz” olarak nitelendirmişti. Trump, Putin’i hedef alarak “Ukrayna’daki savaşı bitirmeli. Bir hafta sürmesi gereken bir savaş dördüncü yılına girdi. Füze denemeleri yapmak yerine buna odaklanmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA