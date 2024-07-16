Trump'ın Danışmanından Beyaz Saray'a Tepki! Suikast Günü Yaşananları Tek Tek Anlattı

Uluslararası kamuoyu, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle çalkalanıyor...

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın kampanya direktörü Luis Quinonez, suikast günü yaşananları tek tek anlattı.

Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Quinonez, Trump'ın sürekli olarak ölüm tehdidi aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başkan Trump'ın her gün çok sayıda ölüm tehdidi aldığını biliyorduk. Her gün birileri çirkin mesajlar atıyor. Söylemlerinden rahatsız olduğu için ailesini ve kendisini ölümle tehdit ediyorlar.

Amerika eskiden böyle değildi. Bu olayın ortaya çıkan olasılıkları konusunda heyecanlı olsak da yaşanan olay dolayısıyla üzgünüz. Amerika böyle bir yer değil, olmadı da.

Kötü insanların bizi durdurmasına ya da korkutmasına izin veremeyiz. Trump'ın adına konuştuğum için ben de ölüm tehditleri alıyorum.

BEYAZ SARAY'A SERT ÇIKIŞTI: 'ORADA ÖLEN VE YARALANAN İNSANLARA HAKARETTİR'

Bu sabah bile Beyaz Saray yönetimi suikast girişimini 'meydana gelen olay' diye tanımladı. Kabul edelim, bu bir suikast girişimi. Eğer bir kişi birine silahla ateş ediyorsa bu suikast girişimidir. Beyaz Saray'ın durumu bu şekilde tanımlamaması, orada ölen ve yaralanan insanlara hakarettir.

Olayın ardından çok sayıda insan bağırmaya ve ağlamaya başladı ama panik havası yoktu. Eğer insanlar panikleyip koşmaya başlasa izdiham oluşabilirdi. Bu, durumu daha da kötüleştirirdi. Ölü ve yaralı sayısı artabilirdi.

Suikast girişiminin olduğu akşam bir kampanya etkinliğine gitmek istedi, çünkü çok fazla insanın orada olacağını biliyordu. İyi olduğunu göstermek istedi ama doktorlar 'Vuruldun ve sakin olman gerekiyor' diye izin vermedi. Ama o bize sürekli mesaj atarak güçlü olmamızı ve devam etmemizi istedi.

'BİR YARGIÇ DAVA DOSYASINI REDDETTİ'

Bu arada bir son dakika haberi vereyim. Az önce bilgi geldi. Avrupa'da bunu yayınlayacak ilk kuruluş siz olacaksınız. Bir yargıç, Trump hakkında gizli belgeleri bulundurmak suçlamasıyla açılan federal dava dosyasını reddetti.

Yargıç, dosyaları inceledikten sonra Trump hakkındaki davayı 10 dakika önce reddetti. Önümüzdeki 1-1.5 ay içinde hakkındaki tüm suçlamalar düşürülürse şaşırmam."