Trump’a Yargı Zırhı: Federal Mahkemelere ‘Dur’ Denildi

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Başkan Donald Trump'ın lehine dikkat çeken bir karar geldi. ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemelerin başkanlık kararlarını ülke genelinde durdurmasını sağlayan “evrensel tedbir” yetkisini sona erdirdi. Bu karar, Trump’ın yönetimindeki icraatlara karşı yargı engelini önemli ölçüde azaltıyor.

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Trump’a Yargı Zırhı: Federal Mahkemelere ‘Dur’ Denildi
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ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık kararlarına yönelik yargı denetimini sınırlayan önemli bir karar aldı. Federal mahkemelerin, Başkan Donald Trump’ın yürütme kararlarını ülke genelinde geçici olarak durdurmasını sağlayan "evrensel tedbir" yetkisi kaldırıldı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme bugün federal mahkemelerin sözde evrensel tedbirler veremeyeceğine hükmetti" dedi. Bu karar, mahkemelerin yalnızca dava açan taraflar için karar verebileceğini, artık ulusal çapta yürütmeyi durdurma yetkisinin bulunmadığını ortaya koyuyor.

SİYASİ DENGELERDE YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Bu gelişme, Trump’ın politikalarının ülke genelinde engellenmesini sağlayan yargı engelini önemli ölçüde azaltıyor. Göçmenlikten çevre politikalarına kadar birçok alanda alınan başkanlık kararları, bundan sonra yalnızca bireysel davalarda durdurulabilecek.

Uzmanlar, bu kararın yürütmenin yargı üzerindeki kontrolünü sınırlandırarak başkanlık makamının güç dengesini güçlendirebileceğini belirtiyor. Özellikle 2024 sonrası Trump’ın yeniden etkili olduğu bir dönemde, bu kararın siyasi etkilerinin uzun vadede tartışılacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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