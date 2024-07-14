Trump'a Suikast Girişiminin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dünya, ABD’nin eski başkanı ve kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olacak Donald Trump’a silahlı saldırıyı konuşuyor.

Sosyal medya Trump’a destek mesajlarıyla dolmuşken, saldırganın olay anından çok kısa bir süre sonra öldürüldüğü açığa çıktı.

Gizli Servis, saldırıdan hemen sonra saldırganın yerini tespit etmiş ve öldürmüştü. Basınla paylaşılan ilk bilgilere göre, mitinge katılan bir kişi de ölmüştü. Saldırıda iki kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Cumhuriyetçilerden gelen ilk açıklamalar, Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyordu. Ancak destekçileri sosyal medyada,'Trump için dualar ettiklerini' yazmaya başlamıştı bile.

ABD Gizli Servisi, saldırının miting alanının dışındaki yüksek bir yerden yapıldığını açıkladı.

Soruşturmayı devralan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) yapılan ilk açıklamada ise yaşananlar 'suikast girişimi' olarak tanımlandı. FBI, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. FBI, halktan bir ihbar hattı ya da kurumun internet sitesi aracılığıyla, vurulma anına ilişkin fotoğraf ya da videolar da dahil olmak üzere, sahip oldukları her türlü bilgiyi iletmelerini istedi.

KISA MESAFEDEN SALDIRI

Saldırının nereden, nasıl gerçekleştiğine ilişkin CNN ve BBC ayrı ayrı iki analiz yayınladı.

CNN'in analizine göre, Trump, Pennsylvania'daki mitinginde ateş açıldığı sırada silahlı suikastçıdan yaklaşık 120 ila 150 metre uzaklıktaydı.

BBC’nin analizinde ise 200 metreden yakın bir çatıdan ateş açıldığı, yaklaşık 135 metre mesafeden saldırının gerçekleştiği belirtildi. BBC analizinde saldırının yapıldığı binanın sahneden çok kısa bir mesafede yer aldığı, bu durumun da güvenlik güçleri için 'zor sorulara yol açtığı' vurgulandı.

EVİNE DÖNDÜ

Trump ise hastanedeki tedavisinin ardından New Jersey’deki evine döndü. Trump’ın İletişim Direktör Yardımcısı Margo Martin, Trump’ın kulağından hafif bir yarayla kurtulduğu suikast girişiminin ardından ilk görüntüleri 'Güçlü ve dirençli. Amerika için savaşmaktan asla vazgeçmeyecek' notuyla paylaştı.