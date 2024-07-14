Trump'a Suikast Girişimini Tişört Yaptılar! 20 Dolardan Satışa Çıkarıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya gündemine oturdu. Saldırının ardından suikast anının yer aldığı tişörtler satışa çıktı.

Son Güncelleme:
Trump'a Suikast Girişimini Tişört Yaptılar! 20 Dolardan Satışa Çıkarıldı

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silahlı saldırı sonucunda sağ kulağından yaralandı.

İnternet üzerinden alışveriş yapılan sitelerde Trump’a saldırı anının yer aldığı tişörtler, 20-23 dolar arası fiyatlarla satışa çıktı. Tişörtlerde, ''Tanrı Trump’ı korusun (God Save Trump)'' ve ''Asla teslim olma (Never Surrender)'' ifadeleri de yer aldı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Donald Trump'a Suikast GirişimiDonald Trump'a Suikast GirişimiDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı
Gazze'de can kaybı 38 bin 584'e yükseldi Gazze'de can kaybı 38 bin 584'e yükseldi
NYT Fotoğrafçısından Tarihi Kare: İşte Trump'ı Vuran Kurşun Tarihi Kare: İşte Trump'ı Vuran Kurşun
ÇOK OKUNANLAR
Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş
Meteoroloji'den 18 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Fenerbahçe Mutlu Sona Ulaştı: Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor Fenerbahçe'nin Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor
Donald Trump'a Suikast Girişimi Trump'a Silahlı Saldırı Kanlar İçerisinde Kaldı
Vahşet Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ölümcül İhmalde Üst Düzey Yöneticiler Gözaltında Ölümcül İhmalde Üst Düzey Yöneticiler Gözaltında