Trump'a Suikast Girişimini Tişört Yaptılar! 20 Dolardan Satışa Çıkarıldı

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silahlı saldırı sonucunda sağ kulağından yaralandı.

İnternet üzerinden alışveriş yapılan sitelerde Trump’a saldırı anının yer aldığı tişörtler, 20-23 dolar arası fiyatlarla satışa çıktı. Tişörtlerde, ''Tanrı Trump’ı korusun (God Save Trump)'' ve ''Asla teslim olma (Never Surrender)'' ifadeleri de yer aldı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: ANKA