Suikast Girişiminde Yeni Detay, Günler Önce Sinyalini Vermiş: '13 Temmuz Prömiyerim Olacak'

ABD'de Trump'a yönelik suikast girişimi zanlısı Crooks'un bu eylemi nasıl ve niye gerçekleştirdiği yönünde araştırmalar devam ediyor. Soruşturma ekibinden gelen bilgilere göre, Crooks'un bir oyun platformuna "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" diye bir mesaj bıraktığı ortaya çıktı. Yetkililerin Crooks'un elektronik aletlerindeki incelemeleri ise devam ediyor.

Soruşturma ekibinden bazı kaynaklar, ABC'ye, zanlı Crooks'un suikast girişiminin arkasında yatan nedeni belirlemek için çalışan müfettişlerin, "Steam" adlı oyun platformuna gönderilen bir mesaj bulduklarını açıkladı.

'13 TEMMUZ PRÖMİYERİM OLACAK'

Kaynaklar, Crooks tarafından yazıldığına inandıkları mesajda, "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" ifadesinin kullanıldığını belirtti.

CNN ise FBI’nın dün Kongre’de senatörlere verdiği brifingde Crooks’un oyun sitesindeki hesabını teyit etmesine rağmen bugün bu değerlendirmeyi revize ettiğini ve söz konusu hesabın “sahte” olabileceğini söylediğini yazdı.

Crooks'un elektronik aletlerinde incelemeleri sürdüren yetkililerin, telefonda Trump ve Başkan Joe Biden'in resimlerini bulduğu, ayrıca internet kayıtlarında "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişatı" konusunda aramalara rastladığı kaydedildi.

CROOKS'UN 'ŞÜPHELİ' OLARAK FOTOĞRAFI ÇEKİLİP POLİSLE PAYLAŞILMIŞ

Diğer yandan olay günü Crooks silahını ateşlemeden önce seçim mitingi alanında yaşananalar hakkında da yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin dün Senato üyelerine verdiği kapalı brifingden sızan bilgilere göre, Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı, elinde golf sahasında kullanılan telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği belirtildi.

AP'ye konuşan, söz konusu brifingden bilgisi olan 8 güvenlik yetkilisine göre, Crooks'un "şüpheli" durumunun telsizle üst makamlara haber verildiği, alandan fotoğrafının çekilip paylaşıldığı ancak bu süreçte Crooks'un gözden kaybolarak Trump kürsüye çıktıktan sonra 135 metre uzaklıktaki binanın çatısında görüldüğü aktarıldı.

Mitinge katılanların uyarısı üzerine bina yakınında bulunan yerel bir polis memurunun çatıya çıkmaya çalıştığı, ancak Crooks’un kendisine silah doğrultması üzerine karşılık veremeden geri çekildiği belirtildi. Hemen sonra da Crooks'un Trump'ı hedef alarak silahını ateşlediği bildirildi.

SİLAHI ÖNCEDEN MİTİNG ALANINA SAKLAMIŞ

Fox News’e konuşan Gizli Servis kaynakları, en çok merak edilen sorulardan biri olan, Crooks’un olay günü AR-15 silahını nasıl alana soktuğu üzerine de zanlının silahı önceden alana sakladığına inandıklarını belirtti.

Kaynakların, Crooks’un silahı ne zaman ve nereye sakladığını hala araştırdıklarını kaydederek, "Golf telemetresinden AR-15'e geçtik ve şimdi aradaki boşluğu doldurmamız gerekiyor." dedikleri ifade edildi.

Crooks'un olay günü golf telemetresini taşıdığı gözlemlendiğinde, sadece "şüpheli" statüsünde değerlendirilerek bir "tehdit" olarak algılanmadığını söyleyen yetkililer, ayrıca seçim mitinginde telemetre taşımanın da yasak olmadığı ancak bundan sonra izin verilmeyen ögeler listesine alınabileceği bilgisini paylaştı.

Gizli Servis yetkilileri, Crooks'un saldırıyı gerçekleştirdiği alanın güvenliğinin yerel ve eyalet polislerinin görev alanı içinde olduğunu savunurken, yerel kolluk kuvvetleri de en üst yetkili birim olarak Gizli Servisin böyle bir görevlendirme yapmadığı ve de personel sayılarının buna yeterli olmadığı şeklinde karşılık veriyor.

Kaynak: AA