Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Crooks Hakkında Neler Biliniyor? Saldırıyı Neden Düzenledi?

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı geçen gün düzenlenen suikastta silahı ateşleyen ismin kimliği belli oldu. Suikastçının isminin Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanırken, 20 yaşında olduğu belirlendi.

20 yaşındaki Crooks, Gizli Servis üyesi keskin nişancı tarafından olay yerinde vurularak öldürüldü.

CROOKS HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Crooks’un olay anında kimlik taşımadığı ve kimliğinin soruşturmayı yürütenler tarafından DNA’sı kullanılarak belirlendi. Crooks’un saldırıyı düzenlediği ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Butler bölgesine 70 km mesafedeki Bethel Park’ta yaşadığı bildirildi.

SEÇMEN KAYITLARINA GÖRE O DA CUMHURİYETÇİ

Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks’un kayıtlı bir Cumhuriyetçi olduğu ortaya çıktı. Ancak, Crooks’un 17 yaşındayken sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı.

Olaya ilişkin görüntülerde, bir kişinin yere yatarak nişan aldığı ve vurulduğu görülürken, yine aynı görüntülere göre, Trump'ın konuşma yaptığı platforma 200 metreden daha yakındaki bir ambarın çatısından bir kişinin ateş açtığı da doğrulandı. Saldırganın İlk ateşin açılmasının hemen ardından keskin nişancı tarafından öldürüldüğü belirlendi.

BABASINA AİT SİLAHI KULLANMIŞ

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 20 yaşındaki Crooks’un, olay anında Demolition Ranch adlı bir YouTube kanalının tişörtünü giydiği öne sürüldü. İlgili kanalın silah ve yıkım üzerine yaptıkları içerikler ürettiği ve farklı silah çeşitleri ve patlayıcıların yer aldığı kanalın milyonlarca takipçisi olduğu bildirildi.

Bir kez daha Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump’a düzenlenen suikastta kullanılan silahın ise Crooks’un babasına ait olduğu değerlendirildi. Crooks’un babasının bu silahı en az 6 ay önce aldığı tahmin edildi.

Ayrıca, Crooks’un aracında şüpheli cihazlar bulunduğu da aktarıldı.

CROOKS NEDEN TRUMP’I ÖLDÜRMEK İSTEDİ?

Saldırgan Crooks’un Trump’a neden suikast girişiminde bulunduğu bilinmezken, başka kişilerin bu girişime dahil olup olmadığı konusunda da henüz bir bilgi bulunmuyor.

FBI adına Cumartesi gecesi brifing veren Kevin Rojek de henüz belirlenmiş bir motivasyon olmadığını açıkladı. Crooks'un babası ise CNN'e yaptığı açıklamada, çocuğuyla ilgili konuşmak için yetkililerle görüşene kadar bekleyeceğini, neler olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.

CROOKS NASIL BİRİYDİ?

Crooks hakkında medyada farklı bilgiler yer alırken, onunla aynı okula giden bazı gençler, sık sık zorbalığa maruz kaldığını belirtti. Ayrıca Crooks’un bazen okula av kıyafetleriyle geldiği bildirildi.

Crooks’un ders notlarının iyi olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer alırken, tarihe çok meraklı biri olduğu bildirildi. Bir öğrenci Crooks hakkında bilgi verirken, "Hükümetle ve tarihle ilgili her şeyle ilgilenirdi. Fakat olağandışı hiçbir şey yoktu, her zaman iyi birisiydi" ifadelerini kullandı.

Bazı kişiler ise Crooks’un sessiz ve kendi halinde biri olarak tanımladı. Bir sınıf arkadaşı ise "Onu çok iyi tanıyan kimseyi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Pittsburgh’da bulunan atıcılık kulübü Clairton Sportmen's Club ise Crooks’un kulübe üye olduğunu açıkladı ancak konuya ilişkin detay vermedi.