Trump'a 'Soğuk' Engeli... 40 Yıldan Sonra İlk

Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Başkanlık yemin töreninin, o tarihte beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını açıkladı.

‘KİMSENİN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM’

Trump açıklamasında, ülkedeki insanları korumanın kendisinin görevi olduğunu ifade ederek, ülkeyi etkisi altına alan Arktik soğuk hava patlamasını hatırlatarak insanların herhangi bir şekilde incinmesini ya da yaralanmasını istemediğini dile getirdi.

‘SIKI GİYİNİN’

Yemin törenini yapılacağı 20 Ocak tarihinde on binlerce güvenlik görevlisinin, ilk müdahale ekiplerinin, polis köpeklerinin ve hatta atların ve binlerce destekçisi için hava koşullarının oldukça zorlayıcı olacağını belirten Trump, yine de kapalı alanda yapılacak olmasına rağmen dışarıdan yemin törenini takip edecek olanların sıkı giyinmesini tavsiye etti.

40 YIL SONRA İLK

ABD’de daha önce en son 40 yıl önce yani 1985 yılından eski Başkan Ronald Reagan’ın yemin töreni soğuk hava koşulları nedeniyle Kongre binasının içine alınarak, binadaki Rotunda kısmında düzenlenmişti.

Kaynak: DHA