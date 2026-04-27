Trump'a Silahlı Saldırı Girişiminde Şok Detaylar: Her Şeyi Adım Adım Planlamış

Washington’daki Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimine ilişkin soruşturma sürerken, hedefte ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğuna dair bulgular güçleniyor. Saldırı cumartesi akşamı saat 20.30 civarında, otelin girişindeki güvenlik kontrol noktalarına yakın bir alanda başladı. Güvenlik hattını aşmaya çalışan şüpheli ile kolluk kuvvetleri arasında kısa sürede silahlı çatışma yaşandı. Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililer hızla tahliye edilirken, davetliler panik içinde masaların altına sığındı.

Bir Gizli Servis ajanı kurşun geçirmez yeleğine isabet eden mermi nedeniyle kısa süreliğine hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Üzerinde pompalı tüfek, tabanca ve bıçaklar bulunduğu açıklandı.

FAZLA ZARAR VERMEYİ HEDEFLEMİŞ

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Adalet Bakanlığı yetkilileri, saldırganın 'olabildiğince fazla zarar vermeyi hedeflediğini' ve ilk bulgulara göre Trump yönetimi üyelerini hedef almış olabileceğini belirtiyor.

SALDIRGAN HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Saldırganın 31 yaşındaki Kaliforniya doğumlu Cole Tomas Allen olduğu belirtiliyor. Allen’ın mühendislik eğitimi aldığı, bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans yaptığı ve aynı zamanda öğretmenlik ile oyun geliştirme gibi işlerle ilgilendiği ifade ediliyor. Sosyal medya hesapları ve geçmişine ilişkin incelemeler, Allen’ın son dönemde giderek daha radikal söylemler benimsediğini ortaya koyuyor. Yetkililer, özellikle Trump yönetimine yönelik sert eleştiriler içeren çok sayıda paylaşım tespit edildiğini belirtiyor.

METİNLERİ İNCELEME ALTINDA

Soruşturmayı yürüten yetkililer, eldeki bulguların tek ve tutarlı bir ideolojik çerçeveye işaret etmediğini vurguluyor. Allen’ın yazılarında politik öfke, kişisel kırılmalar, dini referanslar ve bireysel hesaplaşmaların iç içe geçtiği aktarılıyor. Yetkililer, Allen’ın yazılarında ve dijital izlerinde Trump yönetimine karşı açık bir rahatsızlık görüldüğünü değerlendiriyor. Metinlerde Trump’ın adı çoğu zaman doğrudan geçmese de, yönetimin politikalarına yönelik genel bir öfke dikkat çekiyor.

Özellikle ABD’nin Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği askeri operasyonlara atıf yapıldığı ve bu tür müdahalelerin eleştirildiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra bazı sosyal medya paylaşımlarında Trump’a yönelik doğrudan sert ifadeler kullanıldığı, ülkenin gidişatına dair karamsar bir tablo çizildiği de görülüyor.

'ÜLKE ÇÖKÜŞE GİDİYOR'

Bazı paylaşımlardaysa ABD’nin uluslararası sorumluluklarını yerine getirmediğine dair eleştiriler öne çıkıyor. BBC'ye göre, Allen’ın, Ukrayna politikası üzerinden yönetimi eleştiren söylemler kullandığı da belirtiliyor. Soruşturma kapsamında incelenen sosyal medya hesaplarında Allen’ın, ülkenin 'çöküşe gittiği' ve kimsenin harekete geçmediği yönünde ifadeler kullandığı tespit edildi.

Ayrıca Allen’ın, Beyaz Saray muhabirleri yemeğinde bazı gazetecilerin basın özgürlüğü için planladığı sembolik bir protestoyu anlamsız ve yetersiz bulduğu ve bununla alay ettiği paylaşımlar da var.

'DOST CANLISI SUİKASTÇI'

Ayrıca Asia One'ın aktarımına göre, Allen, saldırıdan kısa süre önce ailesine gönderdiği uzun bir metinde kendisini 'dost canlısı federal suikastçı' olarak tanımladı. Söz konusu metin, araştırmacılar tarafından şüphelinin zihinsel durumu ve olası motivasyonlarını anlamada kritik bir kanıt olarak değerlendiriliyor. Yetkililere göre bu metin 1000’den fazla kelimeden oluşuyor ve hem bir veda mesajı hem de eylemini gerekçelendirme çabası içeriyor.

ÖZÜR BİLE DİLEMİŞ

Metinde Allen’ın ailesinden, arkadaşlarından ve hatta zarar görebileceğini düşündüğü kişilerden özür dilediği aktarılıyor. Yazıda kişisel itiraflar, politik öfke, dini referanslar ve hayali eleştirilere verilen yanıtlar iç içe geçiyor.

KEŞİF YAPMIŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Allen, haftalar öncesinden saldırının gerçekleştiği otelde oda ayırdı ve Kaliforniya’dan trenle Chicago üzerinden Washington’a geldi. Washington Post'un haberinde silahlarını ise birkaç yıl içinde yasal yollarla satın aldığı belirtildi. Dikkat çeken bir diğer konuysa şüphelinin yazılarında otelin güvenlik önlemlerini alaya alması ve silahlarla içeri girebilmesine şaşırdığını ifade etmesi. Bu durum, etkinliğin güvenlik protokollerine dair ciddi soru işaretleri doğurdu.

Yetkililer, Allen’ın etkinlik sırasında balo salonuna doğru ilerlemeye çalıştığını ancak güvenlik güçleri tarafından kısa sürede durdurulduğunu belirtiyor. Cole Tomas Allen’ın 'tehlikeli silahla federal görevlilere saldırı' ve 'şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanma' gibi suçlamalarla federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Savcılar, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte suçlamaların artabileceğini belirtiyor.

