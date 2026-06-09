Trump'a NBA Maçında Büyük Protesto! Alınan Güvenlik Önlemleri Taraftarı Çıldırttı

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ABD Başkanı Donald Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında New York’taki Madison Square Garden’da oynanan NBA final serisinin üçüncü maçını tribünden izledi.

TRUMP'A BÜYÜK TEPKİ

Trump, milli marş sırasında salondaki dev ekranlara yansıtıldığında seyircilerin büyük bölümünün uzun süren yuhalamalarıyla karşılandı.

Karşılaşma öncesinde milli marş okunurken locasında ayağa kalkarak selam veren Trump, dev ekranda gösterildiği anda tribünlerden yükselen tepkiler üzerine hafifçe gülümsedi. Yuhalamalar, ekrandaki görüntünün ABD bayrağına çevrilmesiyle sona erdi. Taraftarlar New York Knicks oyuncuları gösterildiğinde tezahürat yaparken, San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken de konuk ekibi yüksek sesle yuhaladı.

TRUMP TARİHE GEÇTİ

Trump, ziyaretiyle birlikte görevdeyken bir NBA final maçını izleyen ilk ABD başkanı olarak kayıtlara geçti. ABD Başkanı, karşılaşmayı üç tarafı kalın camlarla çevrili bir locadan takip etti. Locada Trump’a torunu Kai Trump’ın yanı sıra Çevre Koruma Ajansı Başkanı Lee Zeldin, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino, İçişleri Bakanı Doug Burgum ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy eşlik etti.

Trump’ın maça katılacağı günler öncesinden açıklanmıştı. ABD Başkanı, New York Knicks’in sahibi James Dolan’ın daveti üzerine karşılaşmayı izlemeyi değerlendirdiğini söylemiş, uzun yıllardır Knicks taraftarı olduğunu belirtmişti. Trump, daha önce yaptığı açıklamada Dolan için “Rekabetçi bir isim” ifadelerini kullanmış ve takımın performansından övgüyle söz etmişti.

TRUMP İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

NBA Başkanı Adam Silver da Trump’ın başkanlık öncesi yıllarda Knicks maçlarına sık sık gittiğini hatırlattı. Silver, Trump’ın eski yıllarda Madison Square Garden’da düzenlenen NBA draftlarına katıldığını ve NBA Entertainment tarafından hazırlanan tanıtım çalışmalarından birinde de yer aldığını söyledi.

Trump’ın Madison Square Garden’a gelişi nedeniyle arena ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taraftarlardan maç başlamadan yaklaşık iki saat önce salonda olmaları istendi. Havalimanlarındaki kontrollere benzetilen güvenlik uygulamaları nedeniyle girişlerde uzun kuyruklar oluştu.

'KİMSE SENİ BURADA İSTEMİYOR'

Trump’ın konvoyunun Madison Square Garden’a ulaşmasının ardından Manhattan’ın orta kesimindeki bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. ABD Başkanı’nın salona gelirken kullandığı güzergâhta Trump karşıtı göstericiler de yer aldı. Yol boyunca “Kimse seni burada istemiyor” ve “Trump gitmeli” yazılı pankartlar taşındı.

Güvenlik önlemleri, yalnızca arena girişlerini etkilemedi. Knicks taraftarlarının Madison Square Garden dışında katılması planlanan ücretsiz izleme etkinliği de Trump’ın ziyareti nedeniyle iptal edildi. New York Polis Departmanı, kararın ABD Gizli Servisi ile birlikte alındığını açıkladı. Geleneksel izleme etkinliğinin serinin dördüncü karşılaşmasında yeniden düzenlenmesi planlandı.

YENİLGİDEN TRUMP'I SORUMLU TUTTULAR

Trump’ın ziyareti, maç başlamadan önce de bazı Knicks taraftarlarının tepkisini çekti. Taraftarlar, takımın 1973’ten bu yana ilk şampiyonluğunu kazanma ihtimalinin doğurduğu coşkunun güvenlik tedbirleri nedeniyle gölgelendiğini savundu. Bazı taraftarlar, ABD Başkanı’nın salona gelişinin takım için “dikkat dağıtıcı” olacağını belirtti.

Trump’ın izlediği karşılaşmada New York Knicks, San Antonio Spurs karşısında sahadan 115-111 mağlup ayrıldı. Serinin ilk iki maçını kazanan Knicks, bu sonuçla avantajını korusa da seride durum 2-1’e geldi. Knicks’in bu yılki play-off’larda yakaladığı 13 maçlık galibiyet serisi de Spurs karşısındaki yenilgiyle sona erdi.

TRUMP HEDEFE OTURDU

Mağlubiyetin ardından Knicks taraftarları sosyal medyada Trump’a yüklenirken, ABD Başkanı’nın takıma “uğursuzluk getirdiğini” iddia etti. Taraftarlar, güvenlik önlemleri nedeniyle kentteki maç atmosferinin olumsuz etkilendiğini, arena dışındaki izleme etkinliğinin iptal edildiğini ve Knicks’in galibiyet serisinin Trump’ın katıldığı karşılaşmada sona erdiğini belirten paylaşımlar yaptı.

'ABD BAŞKANINI SUÇLAYACAĞIM'

ESPN yorumcusu Stephen A. Smith de maç öncesinde benzer bir yorumda bulunmuştu. Knicks’in karşılaşmayı kaybetmesi halinde Trump’ı sorumlu tutacağını söyleyen Smith, “Bu gece kaybederlerse doğrudan ona bakacağım. New York Knicks bu maçı kaybederse ABD Başkanı’nı suçlayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, maçın ardından Smith’in sözlerine atıfta bulunarak yenilginin faturasını Trump’a kesti. Bazı kullanıcılar, ABD Başkanı’nın kentteki güvenlik önlemlerini artırarak taraftarların maç deneyimini zorlaştırdığını, ardından da Knicks’in mağlubiyetine tanıklık ettiğini yazdı.

New York Knicks ile San Antonio Spurs arasındaki NBA final serisinin dördüncü karşılaşması çarşamba günü yine Madison Square Garden’da oynanacak. Knicks, taraftarı önünde kazanarak serideki avantajını artırmaya çalışacak.

Kaynak: Gazete Oksijen