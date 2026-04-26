Trump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit Etti

ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti: "Petrol altyapılarının havaya uçmasına yaklaşık 3 gün kaldı."

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’a İran savaşı ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump İran'la müzakere sürecine ilişkin, "İranlılar görüşmek isterse beni arayabilirler. Umarım İran akıllı davranacaktır" dedi.

"İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" diye devam eden ABD Başkanı Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik bir soruya şöyle yanıt verdi: "Yardım ediyor olabilirler ama çok fazla ettiklerini sanmıyorum. Daha fazla yardım edebilirlerdi. Aşırı hayal kırıklığına uğramadım, biz de insanlara yardım ediyoruz. Ukrayna'ya yardım ettik, bunu bu kadar kapsamlı yapmamalıydık.”

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
