Trump Yeniden Meydanlarda: Kurşun Geçirmez Camın Arkasından Konuştu
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, geçen ay seçim mitinginde uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez miting düzenledi. Trump'ın mitingde kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştuğu görüldü
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı silahlı saldırı sonucu kulağından yaralanmasının ardından mitinglerine devam ediyor.
Kuzey Carolina'da düzenlenen bu miting, Trump'a yönelik suikast girişiminden sonraki ilk büyük etkinlik oldu.
Trump konuşmasını sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdi. Miting alanının etrafındaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Trump, konuşması boyunca sahne önündeki kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştu.
Kaynak: Ajanslar
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