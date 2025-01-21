Trump Yeniden Başkanlık Koltuğunda: Dünya Liderlerinden Tebrik Mesajı Yağdı

ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.

İşte dünya liderlerinden Trump'a tebrik mesajları...

NATO

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yayınladığı tebrik mesajında savunma harcamalarının artırılacağına vurgu yaparak, "Başkan Trump göreve geri döndüğünde savunma harcamalarını ve üretimini hızlandıracağız. NATO aracılığıyla barışa ulaşabiliriz. Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

BREZİLYA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Brezilya hükümeti adına Başkan Donald Trump'ı göreve başlaması dolayısıyla kutluyorum. Brezilya ile ABD arasındaki tarihi dostluğa dayanan iş birliğinin ticaret, bilim, eğitim ve kültür gibi alanlarda daha da ilerlemesini umuyorum” dedi.

İNGİLTERE

İngiltere’deki Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı Charles’ın Trump’a kişisel bir tebrik mesajı gönderdiği belirtilerek, İngiltere ve ABD arasındaki kalıcı özel ilişkiye vurgu yaptığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, “İngiltere adına ABD’nin 47. başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla Başkan Donald Trump'a en içten tebriklerimi sunuyorum. Birleşik Krallık ve ABD arasındaki özel ilişki önümüzdeki yıllarda da gelişmeye devam edecektir" dedi.

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Trump’ı tebrik ederek, "Başkan Trump’ı ABD’nin 47. başkanı olarak yemin etmesini içten tebrik ediyorum. İsveç, ABD ile yakın iş birliğini sabırsızlıkla bekliyor” dedi.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Trump’a stratejik ortaklığa vurgu yapan bir mesaj göndererek, "Başkan Trump, ABD bizim temel stratejik ortağımız ve müttefikimizdir. Görev süreniz boyunca yakın iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

NORVEÇ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Trump’a yönelik tebrik mesajında iki ülke arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, "ABD, Norveç’in en önemli müttefikidir. Başkan Trump ve yeni yönetimiyle güçlü bir çalışma ilişkisi kurmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump! Sara ve ben, ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başlamanız dolayısıyla size, Melania'ya ve ABD halkına en içten dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Her iki ülkeye de fayda sağlamak ve dünya için daha iyi bir gelecek şekillendirmek üzere bir kez daha birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Önümüzdeki başarılı dönem için en iyi dileklerimle” dedi.

İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Uluslarımız arasındaki dostluğun ve bizi birleştiren değerlerin İtalya ve ABD arasındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinden, küresel zorluklarla birlikte yüzleşerek halklarımız için refah ve güvenlik dolu bir gelecek inşa edeceğinden eminim” dedi.

HAMAS

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri, Trump’ın göreve başlamasına yönelik dolaylı memnuniyetini dile getirerek, “Filistinlilerin kanını elinde bulunduran Biden’ın gidişinden dolayı mutluyuz. Trump’ın Netanyahu’nun kötülüklerine karşı bir denge sağlayacak politikalar inşa etmesini umuyoruz” dedi.

Kaynak: İHA