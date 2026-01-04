Trump Venezuela'nın Yeni Liderine Gözdağı Verdi!

ABD Başkanı Trump, Venezuela’da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez’i tehdit etti. Trump, geçici başkana Washington’un taleplerine uymaması halinde 'Maduro’dan daha ağır bir bedel' ödeyebileceği mesajını verdi.

Trump Venezuela'nın Yeni Liderine Gözdağı Verdi!
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından geçici devlet başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’i sert sözlerle tehdit etti. The Atlantic dergisine konuşan Trump, "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro’dan daha ağır bir bedelle karşılaşacak" ifadelerini kullandı. Venezuela’yı başarısız bir ülke olarak niteleyen Trump, ülkenin mevcut durumunun cehenneme döndüğünü savundu. Trump, "Yeniden inşa, rejim değişikliği ya da ne derseniz deyin, şu anki durumdan daha kötü olamaz" dedi.

'SON ÜLKE OLMAYACAK'

ABD’nin Venezuela’ya olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Venezuela’nın ABD’nin müdahale edeceği son ülke olmayacağını belirtti. Aynı açıklamada Grönland’a da değinen Trump, adanın çevresinde Rusya ve Çin’e ait gemilerin bulunduğunu iddia ederek, "Grönland’a savunma için kesinlikle ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: AA

