Trump ve Putin Türkiye'de mi Görüşecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin Türkiye ya da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde yapılabileceği belirtildi.

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Trump ve Putin Türkiye'de mi Görüşecek?

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma milletvekili Andrey Kolesnik, ABD’nin gelecek hafta göreve başlayan Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen görüşmenin BAE veya Türkiye’de yapılabileceğini söyledi.

TÜRKİYE YA DA BAE

Duma milletvekili Andrey Kolesnik Rusya merkezli NEWS.ru'ya verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'nin gelecek hafta görev süresi başlayacak olan seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, beklenen görüşmesinin Türkiye ya da Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yapabileceğini söyledi. Kolesnik ayrıca ’’Bu konuda son sözü Putin söyleyecek’’ diye de ekledi.

GÜVENLİK VURGUSU

Kolesnik, "Platformlarını sunan ülkeler var, İstanbul görüşmelerinin yapıldığı Türkiye buna dahil. Büyük olasılıkla BAE de. Bu benim karar vereceğim bir şey değil, bir varsayım olarak bunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı. Rus Senatör Vladimir Dzhabarov ise Trump ve Putin'in Macaristan'da bir araya gelebileceğini söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın her iki siyasetçiyle iyi ilişkiler içinde olduğunu kaydeden Dzhabarov’a göre asıl önemli olan Putin ve Trump'ın güvenliğini temin edebilmek.

Bu arada Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov dün, Trump’ın ekibinin Kremlin'e Putin’le temas talebini henüz iletmediğini söylemişti. Peskov, olası bir görüşmenin 20 Ocak'ta gerçekleşecek olan Trump'ın göreve başlayacağı yemin töreniniardından beklendiğini vurguladı ve Putin’in, ABD'li mevkidaşıyla olası bir diyaloğu memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

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Kaynak: ANKA

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