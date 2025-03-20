Trump: Ukrayna ile Maden Anlaşmasını İmzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirdi. Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Trump: Ukrayna ile Maden Anlaşmasını İmzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda iyi durumda olduklarını belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin 'Umut Dolu' AçıklamaTrump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin 'Umut Dolu' AçıklamaDünya

Kaynak: AA

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