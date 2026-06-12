Trump Tarih Verdi: İran'la Anlaşma Ne Zaman İmzalanacak?

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İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını oldukça olumlu bulduğunu söyledi. Trump, İran'la hafta sonu veya pazartesi günü anlaşmayı imzalayabileceklerine inandığını aktardı.

Arakçi’nin açıklamasına değinen Trump, "Kendisi de ABD'yle bir anlaşmaya varılması ihtimalinin hiç bu kadar yakın olmadığını teyit etti" ifadesini kullandı.

'İRAN ÖZÜR DİLEDİ' İDDİASI

Öte yandan İran basınında 'anlaşma imzalanır imzalanmaz Tahran'ın dondurulmuş İran fonlarına erişeceği' yönündeki haberler üzerine Tahran yönetimine tepkilerini ilettiklerini söyleyen Trump, İran tarafının konuya ilişkin özür dilediğini iddia etti.

Kaynak: AA