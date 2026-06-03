Trump Tarih Verdi: İran'la Anlaşma Kapıda

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren müzakere görüşmelerine ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi. Trump'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran'la görüşmeler bu haftanın sonuna kadar sonuç verebilir. İran anlaşmayı imzalamak üzere.

* Eğer İran anlaşmayı imzalarsa, nükleer bomba edinmemeyi kabul etmiş olacak.

* İran'a saldırdık, onlar da karşılık verdi.

* Çok uzak olmayan bir gelecekte İran'dan zenginleştirilmiş uranyum alacağız.

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