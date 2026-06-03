Trump Tarih Verdi: İran'la Anlaşma Kapıda

ABD Başkanı Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek anlaşmanın bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini söyledi. Trump, "Eğer İran anlaşmayı imzalarsa, nükleer bomba edinmemeyi kabul etmiş olacak" dedi.

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Trump Tarih Verdi: İran'la Anlaşma Kapıda
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren müzakere görüşmelerine ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi. Trump'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran'la görüşmeler bu haftanın sonuna kadar sonuç verebilir. İran anlaşmayı imzalamak üzere.

* Eğer İran anlaşmayı imzalarsa, nükleer bomba edinmemeyi kabul etmiş olacak.

* İran'a saldırdık, onlar da karşılık verdi.

* Çok uzak olmayan bir gelecekte İran'dan zenginleştirilmiş uranyum alacağız.

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