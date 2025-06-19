Trump Savaş Kararını Ne Zaman Açıklayacak? Beyaz Saray ve İsrailli Yetkili Farklı Süreler Verdi

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ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, ABD ve İsrail'den peş peşe kritik açıklamalar geldi. İsrailli bir yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik saldırılara katılıp katılmayacağının 24-48 saat içinde netleşeceğini açıkladı. Beyaz Saray ise Trump'ın İsrail-İran savaşı ile ilgili kararını iki hafta içinde vereceğini ifade etti.

İSRAİL: 'ABD'NİN KARARI 24-48 SAAT İÇİNDE BELLİ OLACAK'

İsrail basınının adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik saldırılara katılmasının beklediğini öne sürüldü. İsrailli yetkili, "Beklenti katılmaları yönünde ama kimse onları zorlamıyor. Kendi kararlarını kendileri vermek zorundalar" ifadelerini kullanarak, ABD'nin saldırılara dahil olup olmayacağının 24-48 saat içinde belli olacağını iddia etti.

BEYAZ SARAY: 'TRUMP KARARINI İKİ HAFTA İÇİNDE AÇIKLAYACAK'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran savaşı ile ilgili kararını iki hafta içinde vereceğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre; Trump, "Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim" dedi.

TRUMP ULUSAL GÜVENLİK EKİBİNİ TOPLADI

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantı sonrası henüz bir açıklama yapılmadı.

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