Trump, Şara'yla Görüşme Öncesi Duyurdu: Suriye Terör Listesinden Çıkacak
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeden önce konuşan Trump, "Şara Suriye'yi çok kısa süre içerisinde istikrara kavuşturdu" dedi. Trump ayrıca Suriye 'terör listesi'nden çıkacağını açıkladı.
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi. Her iki lider, görüşme öncesinden basına değerlendirmelerde bulundu. İkili daha sonra basına kapalı toplantıya geçti.
Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
* Şara Suriye'yi çok kısa süre içerisinde istikrara kavuşturdu Suriye terör listesinden çıkacak.
İSRAİL VE İRAN MESAJI
* Eğer ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir ülke olmazdı.
* İran kesinlikle nükleer silaha sahip olamayacak. Petrol fiyatlarının daha da artacağını düşünmüyorum. Muazzam miktarda petrolümüz var, bu benim dönemimde oldu. Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla, neredeyse 2 katı petrol üretiyoruz. Petrol fiyatları düştüğünde her şeyin fiyatı azalıyor.
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Kaynak: AA