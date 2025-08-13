Trump, Putin Zirvesi Öncesi Açıklama Yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği zirve öncesinde açıklamalarda bulundu. Trump, Putin'in savaşı bitirmeyi reddetmesi halinde, sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2 yılı aşkın süredir devam ederken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak zirveye çevrildi.

ABD Başkanı Trump, cuma günü Alaska'daki zirvede, Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Savaşı bitirmek için buradayım. Son 6 ayda 5 savaş bitirdim."

Putin savaşı bitirmezse ağır sonuçları olacak. Şimdi söylemeyeceğim ama Putin sonuçlarına katlanacak.

