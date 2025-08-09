Trump-Putin Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı

Son Güncelleme:
Trump-Putin Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu.

15 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞECEKLER

Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti.

Kaynak: AA

