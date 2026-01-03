Trump Paylaştı! Kaçırılan Maduro'dan İlk Fotoğraf

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya ait ilk fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Görüntüde, Maduro’nun ellerinin kelepçeli ve gözlerinin bağlı olduğu dikkat çekti.

Trump Paylaştı! Kaçırılan Maduro'dan İlk Fotoğraf
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "USS Iwo Jima" gemisinden ellerinin kelepçeli olduğu fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ise Maduro’nun ayaklarından ve ellerinden bağlandığı, gözlerinin de kapatıldığı görüldü.

Ayrıca kulağının da kapatıldığı dikkat çekerken, elinde bulunan bir su şişesi görüntüde öne çıkan detaylardan oldu. Maduro’nun üzerinde eşofmanının bulunması, yatak odasından zorla alındığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

İşte Maduro'nun fotoğrafı

Trump Paylaştı! Kaçırılan Maduro'dan İlk Fotoğraf - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Venezuela Devlet Başkanı, eşi ile birlikte ABD ordusu tarafından yapılan bir operasyon sonucu ülkeden kaçırılmıştı.

Kaynak: DHA

