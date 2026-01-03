Trump Paylaştı! Kaçırılan Maduro'dan İlk Fotoğraf

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "USS Iwo Jima" gemisinden ellerinin kelepçeli olduğu fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ise Maduro’nun ayaklarından ve ellerinden bağlandığı, gözlerinin de kapatıldığı görüldü.

Ayrıca kulağının da kapatıldığı dikkat çekerken, elinde bulunan bir su şişesi görüntüde öne çıkan detaylardan oldu. Maduro’nun üzerinde eşofmanının bulunması, yatak odasından zorla alındığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

İşte Maduro'nun fotoğrafı

NE OLMUŞTU?

Venezuela Devlet Başkanı, eşi ile birlikte ABD ordusu tarafından yapılan bir operasyon sonucu ülkeden kaçırılmıştı.

Kaynak: DHA