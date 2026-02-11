Trump-Netanyahu Görüşmesi Bitti: İran'a İlişkin Net Mesaj

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Beyaz Saray’da üç saatlik görüşme yaptı. Toplantının ardından mesaj veren Trump, İran’la müzakerelerin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Trump-Netanyahu Görüşmesi Bitti: İran'a İlişkin Net Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren görüşmede İran’la yürütülen müzakereler, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin ardından Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, İran’la bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağının görülmesi için diplomatik sürecin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

'MÜZAKERELERE DEVAM' VURGUSU

Trump'ın ilgili mesajı şöyle: "İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmemi az önce bitirdim. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için İran ile müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir karara varılmadı. Eğer sonuçlanabilirse, başbakana bunun bir tercih olacağını belirttim. Eğer sonuçlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Geçen sefer İran bir anlaşma yapmamanın kendileri için daha iyi olduğuna karar verdi ve Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile vuruldular. Bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umuyorum ki bu sefer daha makul ve sorumlu olurlar."

İran’dan Türkiye’ye Müzakere Teşekkürüİran’dan Türkiye’ye Müzakere TeşekkürüDünya

Bakan Fidan'dan Suriye ve İran Uyarısı: 'Bölgemiz Yeni Bir Savaşı Kaldıramaz'Bakan Fidan'dan Suriye ve İran Uyarısı: 'Bölgemiz Yeni Bir Savaşı Kaldıramaz'Siyaset

ABD'yle Anlaşma Müzakereleri Sürerken... İsrail'den İran'a Saldırı TehdidiABD'yle Anlaşma Müzakereleri Sürerken... İsrail'den İran'a Saldırı TehdidiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran Donald Trump Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i Ağırladı: 'Çözüm Mümkün' Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i Ağırladı: 'Çözüm Mümkün' Mesajı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Uçağa İniş Sırasında Silahlı Saldırı: 2 Pilot Öldü Uçağa İniş Sırasında Silahlı Saldırı: 2 Pilot Öldü
Jeffrey Epstein’in Ölümünde Sahte Ceset Gerçeği Ortaya Çıktı: İşte Hücredeki Gizemli Not Jeffrey Epstein’in Ölümünde Sahte Ceset Gerçeği Ortaya Çıktı: İşte Hücredeki Gizemli Not
Dışişleri'nden Hakan Fidan Açıklaması: 'Sözleri Çarpıtıldı' Dışişleri'nden Hakan Fidan Açıklaması: 'Sözleri Çarpıtıldı'
ÇOK OKUNANLAR
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
Bodrum’da Yağış ve Fırtına Alarmı! Eğitime 1 Günlük Ara Bodrum’da Yağış ve Fırtına Alarmı! Eğitime 1 Günlük Ara
Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti
Kabinede Değişiklik: Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu