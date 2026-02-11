Trump-Netanyahu Görüşmesi Bitti: İran'a İlişkin Net Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren görüşmede İran’la yürütülen müzakereler, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin ardından Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, İran’la bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağının görülmesi için diplomatik sürecin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

'MÜZAKERELERE DEVAM' VURGUSU

Trump'ın ilgili mesajı şöyle: "İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmemi az önce bitirdim. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için İran ile müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir karara varılmadı. Eğer sonuçlanabilirse, başbakana bunun bir tercih olacağını belirttim. Eğer sonuçlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Geçen sefer İran bir anlaşma yapmamanın kendileri için daha iyi olduğuna karar verdi ve Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile vuruldular. Bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umuyorum ki bu sefer daha makul ve sorumlu olurlar."

