Trump: Milyonlarca İnsan Ölüyor ve Bunu Ben Durdurabilirim, Harris'te Öyle Bir Kapasite Yok

ABD başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Kamala Harris'i hedef aldı. Trump, dünyada süregelen savaşların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil" dedi.

Trump: Milyonlarca İnsan Ölüyor ve Bunu Ben Durdurabilirim, Harris'te Öyle Bir Kapasite Yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerindeki adaylığından çekilmesi sonrası Demokratların yeni adayının Başkan Yardımcısı Kamala Harris olması bekleniyor. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, muhtemel rakibini şimdiden eleştirmeye başladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'daki Mar-a-Lago'da 26 Temmuz’da bir araya geleceğini açıklayan Trump, “Bibi Netanyahu'yu Palm Beach, Florida'daki Mar-a-Lago'da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. İlk dönemimde bölgede barış ve istikrar sağladık, hatta tarihi İbrahim Anlaşmasını imzaladık. Bunu yine yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Zelenski ve diğer dünya liderleriyle yaptığım görüşmelerde de ifade ettiğim gibi, güç yoluyla barış gündemim dünyaya bu korkunç, ölümcül savaşların ve şiddetli çatışmaların sona ermesi gerektiğini gösterecektir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil” diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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