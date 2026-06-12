Trump Masayı Dağıttı! İran’a Ağır Sözler: 'Onursuzlar, Şartlar Tamamen Yalan'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona erdiğini ve hafta sonu bir anlaşma beklediğini söylemesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine İran'ı hedef aldı. Trump'ın Truth social'dan paylaştığı açıklama şöyle:

"İran'ın sahte haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde mutabık kalınan şartlarla hiçbir ilgisi yok. İran'ın söyledikleri, buna bir anlaşma olduğu yönündeki zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Muhatap olunması çok zor ve onursuz insanlar. Onlarla iyi niyet çerçevesinde iş yapmak diye bir şey yok. İnanılmaz!

Ayrıca, dün gece Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine yönelik tamamen başarısızlığa uğratılan drone saldırıları kesinlikle kabul edilemez. Kendilerine çeki düzen verseler iyi olur, hem de hemen!"

Kaynak: Haber Merkezi