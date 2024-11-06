'Trump Kazanırsa' Endişesiyle Binlerce Kişi Yollara Düştü: 'Bize Engel Olmayın...'

ABD seçimleri nedeniyle Meksika'dan 2 bin 500 kişilik yeni göçmen konvoyu yola çıktı. Göçmenler, Trump’ın kazanma olasılığı nedeniyle ABD’ye geçiş umutlarının tükenmesinden endişe ediyor.

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'Trump Kazanırsa' Endişesiyle Binlerce Kişi Yollara Düştü: 'Bize Engel Olmayın...'

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor. Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti. Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

'Trump Kazanırsa' Endişesiyle Binlerce Kişi Yollara Düştü: 'Bize Engel Olmayın...' - Resim : 1

'TRUMP KAZANIRSA' ENDİŞESİYLE YOLA DÜŞTÜLER

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

'Trump Kazanırsa' Endişesiyle Binlerce Kişi Yollara Düştü: 'Bize Engel Olmayın...' - Resim : 2

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.

'Trump Kazanırsa' Endişesiyle Binlerce Kişi Yollara Düştü: 'Bize Engel Olmayın...' - Resim : 3
Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan göçmenler, sık sık haberlere konu oluyor.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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Kaynak: AA

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