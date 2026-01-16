Trump Kararlı! Grönland İçin Teknik Görüşmeler Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı elde etme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, adanın ABD’nin ulusal çıkarları açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmeyi oldukça yapıcı olarak nitelendiren Leavitt, tarafların Grönland’ın satın alınmasına ilişkin teknik detayları ele alacak özel bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştığını belirtti. Leavitt, bu heyetin her iki-üç haftada bir bir araya gelmesinin planlandığını aktardı.

Leavitt ayrıca, Trump’ın Grönland’ı ABD topraklarına katmayı ulusal güvenlik önceliği olarak gördüğünü ifade etti. Bazı Avrupa ülkelerinin bölgede asker bulundurma planlarının ise Trump’ın stratejik kararını etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA