Trump, İsrail Meclisi'nde Konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de Meclis'te konuşma yapıyor. Parlamentoda bir kişi Trump konuştuğu sırada protesto gerçekleştirdi. Şahıs, Meclis'ten dışarı çıkarıldı.

Trump, "Savaşın ardından artık silahlar sustu, güneş bu kutsal toprak üzerinde yükseliyor. Umuyoruz ki barış yükselecek. Bu savaşın bitişi değil, terör ve ölüm çağının bitişi. Netanyahu’ya teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir Orta Doğu’nun şafağındayız. Gelecek nesiller bu anı her şeyin değişmeye başladığı bir an olarak hatırlayacak. İsrail ve altın çağı olacak. Orta Doğu'nun altın çağı olacak. Bunu birlikte yaptık. Zamanınızı boşa harcıyorsunuz dediler ama biz Orta Doğu'yu seven insanlarla çalıştık." dedi.

Parlamentoda bir kişi Trump konuştuğu sırada protesto gerçekleştirdi. Şahıs, Meclis'ten dışarı çıkarıldı. "Etkileyiciydi." yorumunu yapan Trump, konuşmasına devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi

