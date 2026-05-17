Trump İran'ı Yine Tehdit Etti: 'Derhal Harekete Geçmezlerse...'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a yine tehditler savurdu. ABD Başkanı, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA