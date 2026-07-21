Trump, İran'da Vurulacak Hedefleri Duyurdu: 'Çok Güçlü Vuracağız'

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirterek, Tahran'ın nükleer operasyonlar için planladığı her noktanın hedef alınacağını söyledi. Trump, Kazma Dağı bölgesinin de çok yakında güçlü şekilde vurulacağını açıkladı.

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Trump, İran'da Vurulacak Hedefleri Duyurdu: 'Çok Güçlü Vuracağız'
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ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinde, basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı. Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını aktaran Trump, "(İran'ın) Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız" dedi.

'İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ'

Donald Trump, "İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz" diyerek, İran'ın 'nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracaklarını' bildirdi. İran'la yakında yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Trump, "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok" yanıtını verdi.

'HİZBULLAH'LA KONUŞABİLİRİM'

Trump, "Lübnan ile ilişkimiz çok iyi. Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceğiz" ifadesini kullandı. Hizbullah'la bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Trump, Cumhurbaşkanı Avn'ın böyle bir şey istemesi durumunda bunu yapabileceğini açıkladı.

Trump, "Herkesle görüşüyorum. Birçok insanın görüşmemem gerektiğini düşündüğü insanlarla da görüşüyorum ve işler yolunda gidiyor. Şunu söyleyebilirim; eğer Başkan (Lübnan Cumhurbaşkanı Avn) Hizbullah ile görüşmemi isterse, 'biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor', görüşürüm" diye konuştu.

Lübnan-İsrail ilişkilerine de değinen Trump, "İsraillilerin Lübnan'la imzaladıkları harika bir anlaşmaydı ve yeniden konuşlandırılıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de çok iyi anlaştıklarını, Şara'nın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini belirterek, "Uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur." sözlerini sarf etti.

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Kaynak: AA

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