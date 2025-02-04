Trump 'İran'a Maksimum Baskı' Kararnamesini İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump 'İran'a Maksimum Baskı' Kararnamesini İmzaladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı. İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

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Kaynak: AA

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