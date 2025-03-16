Trump İmzaladı, Gazeteciler İşsiz Kalacak

ABD Başkanı Trump, başta Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA) olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya organlarına kesinti yapın talimatı verdi. Çok sayıda gazeteci işsiz kalacak.

Trump İmzaladı, Gazeteciler İşsiz Kalacak

ABD Başkanı Trump'ın ABD Küresel Medya Ajansı'na kıdemli danışman olarak atadığı Kari Lake, Sosyal medya platformu X hesabından, başta VOA olmak üzere ABD tarafından finanse edilen medya kuruluşlarına yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

TRUMP KARARNAMEYİ İMZALADI

Lake, Trump'ın bugün sabah imzaladığı bir kararname ile aralarında VOA'nın da olduğu ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarının bütçesiyle personel sayısının azaltılmasına karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu karar, cuma gecesi, Kongre'nin son finansman tasarısını kabul etmesinden kısa bir süre sonra Trump tarafından alındı.

Trump İmzaladı, Gazeteciler İşsiz Kalacak - Resim : 1

ÇOK SAYIDA GAZETECİ İŞSİZ KALACAK

Kararda, Amerika'nın Sesi, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar bulunuyor.

Buna göre ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesinti yapılacağı ve personel sayısının azaltılacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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