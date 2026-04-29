Trump ile Putin İran'ı Görüştü: 'Yakında Çözüm Bulacağız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ana gündem başlığının İran olduğu belirtildi. Putin’in ateşkes sürecine destek verdiği ve İran’ın nükleer programına ilişkin Trump’a bazı öneriler sunduğu aktarıldı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Sanırım yakın zamanda bir çözüm bulacağız, bunu umuyorum. Bence o da bir çözüm bulunmasını istiyor ve bu iyi bir şey" dedi.

'UKRAYNA YENİLMİŞ DURUMDA'

Trump, "Ukrayna, askeri olarak yenilmiş durumda. Bunu yalan haber medyasını okuyarak bilemezsiniz" ifadesini kullandı. Trump, Putin'e Ukrayna savaşında kısa süreli bir ateşkes önerdiğini belirterek, "Bence bunu kabul edebilir. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir. Açıklama yapmadı mı henüz?" diye konuştu.

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD-İran gerilimini de değerlendirdiklerini kaydederek, Putin'in bu sürece ilişkin yorumlarını paylaştı. "(Putin) Onların (İran’ın) nükleer silaha sahip olmasını istemiyor" diyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD-İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna da "Bilmiyorum, belki de aynı zamanda sona erer" yanıtını verdi.

Kaynak: AA