Trump ile Putin İran'ı Görüştü: 'Yakında Çözüm Bulacağız'

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüşerek İran’daki çatışmayı ve olası ateşkes sürecini ele aldı. Putin’in, İran’ın nükleer programına ilişkin Trump’a bazı öneriler sunduğu aktarıldı. Trump ayrıca "Sanırım yakın zamanda çözüm bulacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ana gündem başlığının İran olduğu belirtildi. Putin’in ateşkes sürecine destek verdiği ve İran’ın nükleer programına ilişkin Trump’a bazı öneriler sunduğu aktarıldı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Sanırım yakın zamanda bir çözüm bulacağız, bunu umuyorum. Bence o da bir çözüm bulunmasını istiyor ve bu iyi bir şey" dedi.

'UKRAYNA YENİLMİŞ DURUMDA'

Trump, "Ukrayna, askeri olarak yenilmiş durumda. Bunu yalan haber medyasını okuyarak bilemezsiniz" ifadesini kullandı. Trump, Putin'e Ukrayna savaşında kısa süreli bir ateşkes önerdiğini belirterek, "Bence bunu kabul edebilir. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir. Açıklama yapmadı mı henüz?" diye konuştu.

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD-İran gerilimini de değerlendirdiklerini kaydederek, Putin'in bu sürece ilişkin yorumlarını paylaştı. "(Putin) Onların (İran’ın) nükleer silaha sahip olmasını istemiyor" diyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD-İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna da "Bilmiyorum, belki de aynı zamanda sona erer" yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 5 Filistinliyi Serbest Bıraktı İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 5 Filistinliyi Serbest Bıraktı
Trump’tan Hürmüz Çıkışı: Abluka Ne Zaman Kalkacak? Trump’tan Hürmüz Çıkışı: Abluka Ne Zaman Kalkacak?
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor BTK Düğmeye Bastı: 2 Gün Sonra Telefonlar İletişime Kapatılıyor
Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi Sanayide Dev Zincir Koptu: 84 Yıllık Şirket Konkordato İstedi
İzmir'de Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var İzmir'de Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var