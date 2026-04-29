Trump ile Putin Arasında Kritik İran Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ana gündem başlığının İran olduğu belirtildi.

Putin’in ateşkes sürecine destek verdiği ve İran’ın nükleer programına ilişkin Trump’a bazı öneriler sunduğu aktarıldı. Önerinin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA