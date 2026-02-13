Trump 'Hakkında Konuşmam Yasak' Demişti! İşte ABD'nin Venezuela'da Kullandığı Gizli Silahı Discombobulator

Trump’ın Venezuela operasyonunda kullanıldığını öne sürdüğü ve 'Hakkında konuşmam yasak' dediği “discombobulator” adlı sistem tartışma yarattı. Uzmanlar, söz konusu teknolojinin yeni bir silah mı yoksa mevcut siber ve elektronik harp yöntemlerinin birleşimi mi olduğu sorusuna yanıt arıyor.

Son Güncelleme:
Trump 'Hakkında Konuşmam Yasak' Demişti! İşte ABD'nin Venezuela'da Kullandığı Gizli Silahı Discombobulator
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik bir operasyonda kullanıldığını öne sürdüğü “discombobulator” adlı sistem, uluslararası kamuoyunda merak ve tartışma konusu oldu. Trump’ın verdiği röportajlarda dile getirdiği iddialar, askeri çevrelerde farklı değerlendirmelere yol açtı.

Trump, NewsNation’a yaptığı açıklamada ABD’nin operasyonda daha önce kamuoyuna yansımamış askeri teknolojilerden yararlandığını savundu. Söz konusu müdahalede “gizli bir ses silahı” kullanıldığını öne süren Trump, ABD’nin bilinmeyen yeteneklere sahip olduğunu ifade etti.

“EKİPMANLAR ÇALIŞMADI” İDDİASI

New York Post’a konuşan Trump, “discombobulator” adını verdiği sistemin karşı tarafın savunma unsurlarını devre dışı bıraktığını ileri sürdü. Rusya ve Çin yapımı bazı sistemlerin çalışmadığını iddia eden Trump, bu teknoloji hakkında ayrıntı vermesinin mümkün olmadığını belirtti.

Operasyon sonrası Beyaz Saray cephesinden yapılan bazı paylaşımlarda da Venezuela’daki radar ve elektronik sistemlerin ani biçimde devre dışı kaldığı yönünde ifadeler yer aldı. Paylaşımlarda, yüksek yoğunluklu ses dalgalarına benzer etkilerden söz edilmesi dikkat çekti.

OPERASYONDA HEDEF ELEKTRONİK ALTYAPI MIYDI?

Amerikan basınında yer alan analizlere göre operasyonun ilk aşamasında radar ağları, iletişim sistemleri ve hava savunma unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amaçlandı. Askeri kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, siber saldırılar ve elektronik harp yöntemlerinin ön planda olduğu aktarıldı.

ABD’li yetkililerin açıklamalarında 150’den fazla hava aracının görev aldığı, elektronik karıştırma ve istihbarat destekli faaliyetlerin yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte geleneksel silahların yanı sıra teknoloji tabanlı sistemlerin kullanıldığı ifade edildi.

UZMANLARA GÖRE YENİ BİR SİLAH OLMAYABİLİR

Savunma uzmanları, “discombobulator” ifadesinin tek başına devrim niteliğinde yeni bir silahı tanımlamayabileceğini belirtiyor. Kavramın; siber saldırı, elektronik harp ve akustik sistemlerin birlikte kullanıldığı entegre bir kapasiteyi temsil ediyor olabileceği değerlendiriliyor.

Halihazırda birçok ordunun envanterinde bulunan elektronik karıştırma teknolojileri, yönlendirilmiş enerji sistemleri ve uzun menzilli akustik cihazlar benzer etkiler yaratabiliyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, Trump’ın sözünü ettiği sistemin mevcut teknolojilerin farklı bir adlandırması olabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan kimi analizlerde, yüksek güçlü mikrodalga temelli sistemlerin de olası senaryolar arasında olduğu dile getiriliyor. Ancak “discombobulator”ın teknik yapısına ilişkin resmi ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı: 2 Ölü ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı, 2 Ölü
Epstein Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası Epstein Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi
Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu: Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın... Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu
Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu
İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler… İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam, İşte Yeni Ücretler…