Trump Hacklendi mi? ABD'den İran Suçlaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya e-postalarının hacklendiği iddia edildi. Saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

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Trump Hacklendi mi? ABD'den İran Suçlaması

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İRAN SUÇLAMASI

Cheung, Politico dergisinin yer verdiği raporda "İranlı saldırganlar ABD'li üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi" ifadesinin bulunduğuna işaret etti.

Microsoft tarafından yayınlanan rapora ilişkin açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ise ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği veya siber saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

Bu arada Trump'ın kampanyasından gelen iddiaya yönelik bir kanıt sunulmadı.

Öte yandan söz konusu raporda, İran askeri istihbarat biriminin Haziran 2024'te ele geçirilen eski bir danışmanın hesabı üzerinden ABD başkanlık seçimi kampanyasına kimlik avı postası gönderdiği öne sürüldü.

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Kaynak: AA

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