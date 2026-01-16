Trump, Grönland Üzerinden Gözdağı Verdi! 'Karşı Çıkana...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı işgal etme planına karşı çıkan ülkelere gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi. Associated Press’in aktardığına göre Trump, Avrupa Birliği’nden ithal edilen ilaçlara uygulanan gümrük vergilerini hatırlatarak, benzer bir yöntemin Grönland konusunda da devreye sokulabileceğini dile getirdi. Trump, "Grönland için de aynısını yapabilirim. Bizimle aynı çizgide olmayan ülkelere gümrük vergisi getirebilirim. Ulusal güvenliğimiz için Grönland’a ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana Grönland’ı ABD’ye dahil etme isteğini sık sık gündeme getiriyor. Tartışma son aylarda görece geri planda kalsa da, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 3 Ocak’ta ABD’ye kaçırılmasının ardından Grönland yeniden Washington’un öncelikli başlıklarından biri haline geldi. 4 Ocak’ta yaptığı açıklamada Grönland’a 'kesinlikle ihtiyaçları olduğunu' söyleyen Trump, Ada’nın Rusya ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

