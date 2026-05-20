Trump Gözünü Şimdi de Küba'ya Dikti: 'Özgürleştireceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya ilişkin yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Connecticut eyaletinde bir mezuniyet töreninden Washington’a dönerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Küba’daki ekonomik ve siyasi tablonun 'çok kötü' olduğunu savundu.

Küba halkının ABD’den yardım istediğini öne süren Trump, "Onlara yardım edeceğiz. Küba’yı özgürleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Ada ülkesinde gıda ve elektrik krizinin derinleştiğini iddia eden Trump, mevcut yönetimin 'kontrolü kaybettiğini' söyledi.

AMBARGO KALDIRILACAK MI?

Küba’ya yönelik ambargonun kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya ise net yanıt vermeyen Trump, bu konuda yakında açıklama yapacaklarını belirtti. ABD Başkanı ayrıca, Küba’da tansiyonun yükselmesini istemediklerini ifade ederek, "Buna gerek yok. Ülke zaten parçalanıyor" dedi.

Kaynak: AA