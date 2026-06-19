Trump Duyurdu: 'Türkiye'yi Ziyaret Edeceğim'

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ABD Başkanı Donald Trump, yakında dönemde kapsamlı yurt dışı ziyaretleri gerçekleştireceklerini açıkladı. tv100'ün haberine göre Trump, "Önümüzdeki dönemde birçok yurt dışı ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Türkiye’ye de gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye ziyaretinin ardından Asya kıtasında diplomatik temaslarını sürdüreceklerini belirterek takvimin netleştiğini söyledi. ABD Başkanı, "Türkiye’ye gideceğiz. Sonra da büyük bir konferans için tekrar Çin’e gideceğiz" dedi.

HÜRMÜZ MESAJI

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine dikkat çekti. Yaklaşık 700 geminin bölgeden geçtiğini ifade eden Trump, "Gemiler Hürmüz Boğazı’ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi