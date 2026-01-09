Trump Düğmeye Bastı: 200 Milyar Dolarlık Talimat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, konut piyasasını desteklemek için dikkat çekici bir karar aldı. Trump, temsilcilerine toplam 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil (mortgage bond) satın alınması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Trump, konuya ilişkin açıklamasını ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Paylaşımında, eski ABD Başkanı Joe Biden’ı konut piyasasına yeterince önem vermemekle eleştiren Trump, kendi yönetiminin bu alana özel hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Konut finansman sisteminde kilit rol oynayan Fannie Mae ve Freddie Mac’e de değinen Trump, ilk başkanlık döneminde bu kurumları satmama kararı aldığını hatırlattı. Bu kararın, uzman görüşlerine aykırı olmasına rağmen son derece isabetli olduğunu savundu.

Trump, söz konusu kuruluşların bugünkü piyasa değerlerinin geçmişe kıyasla katlanarak arttığını ve toplamda yaklaşık 200 milyar dolarlık nakit varlığa sahip olduklarını belirtti. Bu gerekçeyle temsilcilerine 200 milyar dolarlık mortgage tahvili alımı yapılması talimatını verdiğini kaydetti.

Söz konusu adımın mortgage faiz oranlarını ve aylık konut ödemelerini düşüreceğini savunan Trump, böylece ev sahibi olmanın maliyetinin daha erişilebilir hâle geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA