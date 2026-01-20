Trump 'Çok Önemli' Diyerek Duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek

ABD Başkanı Trump, gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok önemli bir görüşmesi olduğunu belirterek Oval Ofis'e geçti.

Son Güncelleme:
Trump 'Çok Önemli' Diyerek Duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye sahasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD’nin bölgede etkili bir rol oynadığını belirterek, "Suriye’de iyi bir iş çıkardık" dedi.

Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara hakkında da değerlendirmede bulundu. Trump, Şara için, "Çok sıkı çalışıyor, güçlü ve çetin bir lider" ifadelerini kullandı.

KÜRTLER SORUSU

Trump, Rudaw'ın muhabirine verdiği yanıtta, "Kürtleri seviyorum. Fakat şunu anlamalısın ki Kürtlere çok ama çok para verildi. Onlara petrol ve başka şeyler de verildi. Yani o işi bizim için değil, daha çok kendileri için yapıyorlardı. Bununla birlikte Kürtlerle ilişkilerimiz iyi ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz” dedi.

Trump, gelen sorulara "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok önemli bir telefon görüşmem var" sözleriyle yanıt verdi ve Oval Ofis'e geçti.

Son Güncelleme:
Türkiye–ABD Hattında Suriye Diplomasisi Hızlandı Türkiye–ABD Hattında Suriye Diplomasisi Hızlandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ABD’nin Suriye Temsilcisinden Çarpıcı 'SDG' Mesajı: 'Tablo Değişti' ABD’nin Suriye Temsilcisinden Çarpıcı 'SDG' Mesajı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Emekliler İçin Çifte Sevinç: Tarih Verildi! Ankara Kulisleri Kaynıyor Emekliler İçin Çifte Sevinç: Tarih Verildi! Ankara Kulisleri Kaynıyor
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Gazeteci Mehmet Üstündağ, Fenomen Blal Hancı ve İbrahim Barut Gözaltında Gazeteci Mehmet Üstündağ, Fenomen Bilal Hancı ve İbrahim Barut Gözaltında
ABD’nin Suriye Temsilcisinden Çarpıcı 'SDG' Mesajı: 'Tablo Değişti' ABD’nin Suriye Temsilcisinden Çarpıcı 'SDG' Mesajı
DEM Parti'den 'Bayrağa Saldırı' Mesajı: 'Asla Kabul Edilemez' DEM Parti'den 'Bayrağa Saldırı' Mesajı
Suriye'de Anlaşma Kararı Çıktı! İşte Kritik Detaylar Suriye'de Anlaşma Kararı Çıktı