Trump Bizzat Açıkladı: Türkiye'deki Rusya-Ukrayna Zirvesine Katılacak mı?

Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan barış müzakeresine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. Trump, Rusya-Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını açıkladı. ABD Başkanı, görüşmelerin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" söyledi.

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Trump Bizzat Açıkladı: Türkiye'deki Rusya-Ukrayna Zirvesine Katılacak mı?

Rusya ve Ukrayna liderleri, 15 Mayıs'ta İstanbul'da görüşmeye hazırlanıyor. Görüşmeye katılıp katılmayacağı merak edilen ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuşan Trump, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELMEYECEK

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla Esad Hasan Şeybani bu hafta Türkiye'de görüşecek" dedi.

Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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