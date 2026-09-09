Trump Almanya'da Rengini Belli Etti; 'AfD'nin Zaferi Çok Büyük Bir Başarı'

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen seçimlerde Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) elde ettiği zaferin "çok büyük bir başarı" olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme:
Trump Almanya'da Rengini Belli Etti; 'AfD'nin Zaferi Çok Büyük Bir Başarı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen seçimlerde AfD'nin elde ettiği başarıyı övdü.

'ÇOK BÜYÜK BAŞARI'

Saksonya-Anhalt eyaletinde, "Almanya'daki popülist parti" olarak nitelediği AfD'nin "çok büyük bir başarıya imza attığını" belirten Trump, "Nihayet, Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar." ifadesini kullandı.

Trump, AfD'nin yükselişte olduğunu ve Almanya'nın söz konusu göçmen politikalarına "daha fazla tahammül etmeyeceğini" belirtti.

AFD YÜZDE 40 AŞTI, EYALETİ KAZANDI

Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen Eyalet Meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edemedi.

CDU AĞIR KAYIP YAŞADI

CDU, 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu.

Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

İKİ PARTİLİ KOALİSYON İHTİMALİ

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisi de (BSW) yüzde 5,3 oy alarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre BSW dışındaki tüm partiler, aşırı sağcı AfD ile hükümet kurmayı reddediyor. Buna göre eyalette BSW'nin, AfD'yi dışarıdan desteklediği bir hükümet kurulabileceği yorumları yapılıyor.

Almanya'da Aşırı Sağ Alarmı, AfD Rekor KırdıAlmanya'da Aşırı Sağ Alarmı, AfD Rekor KırdıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
AfD aşırı sağ Donald Trump Almanya ABD
Son Güncelleme:
Orta Doğu Yangın Yeri! ABD Vurdu; İran Misilleme Yaptı, 'Hürmüz'de 2 ABD Gemisi, 8 Tanker ve 10 Gemiyi Hedef Aldık' ABD Vurdu; İran Misilleme Yaptı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ABD’den İran’a Ekonomik Kıskaç: Petrol Tankerleri Vuruldu, Bölgede Patlama Sesleri ABD’den İran’a Ekonomik Kıskaç: Petrol Tankerleri Vuruldu, Bölgede Patlama Sesleri
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı! CHP'nin Anıtkabir Ziyaretine Katılmayacak Mansur Yavaş'tan İkinci CHP Kararı
İngiltere Uçuşlarında Aksama, THY'den Yolculara Uyarı Geldi THY Yolcularına İngiltere Uyarısı
KKTC'deki Gemi Faciasında Önemli Gelişme: Özel Ekip de Devreye Giriyor KKTC'deki Gemi Faciasında Önemli Gelişme: Özel Ekip de Devreye Giriyor
Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde! Adana, Antalya ve Mersin Yangınlarındaki Son Durumu OGM Açıkladı Türkiye'nin Ciğerleri Ateş Çemberinde
22 Yaşında Tarihe Geçti! Zeynep Mestan Turgutluspor’un İlk Kadın Teknik Direktörü Oldu 22 Yaşında Tarihe Geçti