Trump ‘Ağır Yaralı’ Demişti: İran, Mücteba Hamaney’in Sesini İlk Kez Duyurdu

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İran siyasetinin ve Orta Doğu dengelerinin merkezindeki isim olan İran’ın yeni ruhani lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ve nerede olduğuna ilişkin spekülasyonlar büyürken, Tahran’dan hamle geldi.

Şubat ayının sonunda ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen, Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği ortak saldırıda Mücteba Hamaney’in de ağır yaralandığı iddia edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Mart’ta göreve başlayan yeni liderin sağlık durumunun kritik olduğunu öne sürmesinin ardından Hamaney, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

SESİ İLK KEZ DUYULDU

Nefes'te yer alan habere göre, uluslararası kamuoyunda gizemini koruyan Hamaney hakkında İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı dikkat çekici bir video servis etti. Yayınlanan görüntülerde Mücteba Hamaney’in bir grup din adamıyla bir araya geldiği ve bir öğrencinin projesini analiz ettiği anlar yer aldı.

Yayınlanan bu kayıtla birlikte, yeni lider Hamaney’in sesi de ilk kez dünya kamuoyu tarafından işitilmiş oldu.

VİDEONUN TARİHİ BELİRSİZ

İran medyasının servis ettiği videoda en dikkat çeken nokta ise net bir tarihin paylaşılmamış olması oldu. Görüntülerin arşiv kaydı olduğunun belirtilmesi, Hamaney'in güncel sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini tamamen gidermedi.

Analistler, bu hamlenin Trump'ın iddialarına karşı bir algı yönetimi olabileceğini ancak liderin şu anki fiziksel durumuna dair kesin bir kanıt sunmadığını belirtiyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi