Trump Acil Durum İlan Etmişti: Texas'taki El Paso Sınır Geçişi Kapatıldı

Ulusal Acil Durum ilan edilen ABD-Meksika sınırında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin ardından Texas'ta bulunan El Paso şehrindeki sınır geçişi kapatıldı. Sınırdaki göçmenler, Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) randevularının iptal edildiğini öğrendikten sonra ağladı.

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ABD basını ve sosyal medyada yer alan haberlerde, zırhlı polislerin Texas'taki El Paso şehrinde yer alan sınır geçişini kapattığı görüldü. Hoparlörlerden yapılan duyurularda, "Bu noktayı geçenler gözaltına alınma, kovuşturma ve gerekli olması halinde fiziksel güçle karşılaşacak." uyarıları yapıldı.

TRUMP ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi de Trump'ın yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu. Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

BAZI GÖÇMENLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti. ABD-Meksika sınırındaki göçmenler, Trump yönetimi tarafından Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) randevularının iptal edildiğini öğrendikten sonra ağladı.

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Kaynak: AA

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