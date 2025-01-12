Trafikte Terör Estirdi, Üç Aracı Ezip Geçti... Ünlü Sporcu Gözaltına Alındı

Profesyonel Amerikan futbol ligi 'National Football League'in (NFL) eski yıldızlarından Robert Quinn, 10 Ocak Cuma günü, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde pek çok aracın karıştığı bir kaza nedeniyle gözaltına alındı.

NFL'de geçirdiği 11 yıl boyunca Los Angeles Rams, Dallas Cowboys ve Philadelphia Eagles gibi takımlarda forma giyen 34 yaşındaki Quinn, "dikkatsiz araç kullanma" ve "maddi hasarlı bir çarpışma mahallini terk etmek" suçlamaları nedeniyle yakalanıp aynı gün serbest bırakıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇARKEN YAKALANDI

Quinn'in aracının önce Honda Element marka bir araca yan taraftan, daha sonra mavi bir Ford F-150'ye ve en sonunda da mor bir Chrysler 300'e çarptığı belirtildi. Robert Quinn'in olay yerini terk etmeye çalıştığı sırada polis tarafından yakalandığı bildirildi. Quinn'in ellerinde çarpışmadan kaynaklanan pek çok yara olduğu da belirtildi.

Ünlü sporcunun daha önce de 2023 yılının ağustos ayında yine çok araçlı bir trafik kazasına karıştığı biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi