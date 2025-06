Tom Cruise Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Tom Cruise, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı. 62 yaşındaki yıldız, 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin çekimleri sırasında gerçekleştirdiği uçak sahnesinde 16 kez paraşütle atlayarak benzersiz bir başarı elde etti.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre Cruise, 16 kez atlayarak “yanan paraşütle en çok atlayış” rekorunu kırdı. Bu çekimler sırasında paraşütü tam 16 defa alev aldı. Filmin yapımcısı Paramount ise bu etkileyici anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

'RİSK ALMAYA GEREK YOK'

Tom Cruise, paraşütle atlamadan önce şöyle konuştu: Eğer paraşüt yanarken bükülürse, dönmeye başlarım ve yanarım. Bükülmeden kurtulmam ve sonra 10 saniye içinde paraşütün tutuşması gerekiyor. Gerçekten dikkatli davranacağım. Risk almaya gerek yok. Tabii ki hiç risk almıyoruz."

Bu filmde Cruise, Ethan Hunt karakterini son kez canlandırdı. Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma şu anda sinemalarda gösterimde ve dünya çapında 360 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Bu rakam giderek yükseliyor. Film, 200 milyon dolarlık etkileyici bir açılışla Görevimiz Tehlike serisinin en yüksek açılış hasılatını kaydetti.

KADRODA KİMLER VAR?

Filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi önemli oyuncular rol alıyor.

“Dead Reckoning”de Cruise’un hayat verdiği Ethan Hunt, her hareketini önceden tahmin eden ve yanlış ellere geçerse büyük felaketlere yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zekayla yüzleşiyor. Önceki filmin sonunda yaşanan yıkıcı tren kazasından sağ kurtulan Ethan, The Entity’nin eski bir Rus denizaltısında saklandığını keşfeder. Ancak geçmişinden gelen Gabriel (Esai Morales) adındaki bir düşman da onu takip etmektedir.

"KORKUYORUM"

62 yaşındaki aktör, filmde tüplü dalış yapıyor, denizaltı enkazını inceliyor ve bir uçaktan atlıyor. Filmle ilgili konuşan Cruise, “Baskı bir ayrıcalıktır' diye bir sözümüz vardır. Baskıdan ve film yapmanın sorumluluğundan ne kadar hoşlandığımı fark ettim.” dedi.

Tom Cruise, tehlikeli sahneleri genellikle dublör kullanmadan kendisi gerçekleştiriyor. Oyuncu, "İnsanlar çeşitli zorluklarla karşılaştığımda korkup korkmadığımı soruyor. Dürüst olmak gerekirse, korkuyorum. Bu duyguları hissetmek sorun değil ve onlardan korkmuyorum. Sadece güvenlik arayışında değilim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA