Times Meydanı'nda Bıçaklı Dehşet: Bank of America Başkan Yardımcısı Öldürüldü

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı, mutfak bıçaklarıyla dehşet saçan bir kadının kan donduran saldırısına sahne oldu. Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti'yi bıçaklayarak öldüren 49 yaşındaki saldırgan, polislerin açtığı ateşle vurularak öldürüldü.

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Times Meydanı'nda Bıçaklı Dehşet: Bank of America Başkan Yardımcısı Öldürüldü
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Dünyanın en yoğun turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Times Meydanı, New York tarihinin en hareketli ve korkunç günlerinden birini yaşadı.

METRO ÇIKIŞINDA DEHŞET SAÇTI

New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch'in basına yaptığı açıklamaya göre, 49 yaşındaki saldırgan, Times Meydanı'nda alışveriş çantasından çıkardığı iki mutfak bıçağıyla çevredekilere saldırdı. Saldırgan, metro istasyonundan çıkan 68 yaşındaki bir erkeği ve kısa süre sonra 32 yaşındaki bir kadını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadın olanı hayatını kaybetti, diğerinin ise tedavisi sürüyor.

ŞOK TABANCASI DA DURDURAMADI

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, en az 10 polisin etrafını sardığı kadının elindeki bıçakları bırakmayı reddettiği ve görevlilere tehditler savurduğu yer aldı. Şok tabancası kullanılmasına rağmen durmayan ve bıçaklarla polislerin üzerine yürüyen kadın, iki polisin ateş açması sonucu vuruldu. Olay yerinde kelepçelenerek ilk yardımı yapılan ve hastaneye kaldırılan saldırgan yaşamını yitirdi.

Yetkililer, terör bağlantısı olduğuna dair bir kanıt bulunamayan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BANK OF AMERICA BAŞKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) haberinde, hayatını kaybeden 32 yaşındaki kurbanın Bank of America'nın bir departmanında başkan yardımcısı olarak çalışan Erin Piacenti olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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